Conte e Macron: c'è convergenza su immigrazione e Zona euro

(Teleborsa) -Lo hanno dichiarato il Presidente francesee il Premier italianoal termine del bilaterale svoltosi oggi , 15 giugno, a Parigi.Bilaterale che r ischiava di essere annullato proprio a causa di uno dei temi più caldi di questi giorni, quello sulla gestione degli immigrati, divenuta motivo di scontro dopo i fatti della nave Aquarius "La cooperazione fra i nostri due Paesi è indispensabile, soprattutto su immigrazione e zona Euro" ha dichiarato Macron nella conferenza stampa congiunta seguita al vertice, ammettendo che, che Roma e Parigi mirano a"per una migliore responsabilità e divisione" del peso dei migranti. ". Dobbiamo trovare meccanismi che consentano la solidarietà e dobbiamo fare in modo che la situazione geografica non ci metta in situazioni politiche insostenibili" ha incalzato il numero uno dell'Eliseo, invocando ancheper prevenire i "viaggi della morte".E' necessario "attivare centri di protezione europei nei Paesi di origine e transito, anche per anticipare eventuali richieste di asilo" ha affermato Conte, secondo il quale "il concetto di ingresso va ripensato:rispetto al problema dell'immigrazione".Il Premier italiano ha poi"che traggono vantaggi economici da questa moderna tratta disumana",Conte ha poiQuanto all'Eurozona,, aspetto trascurato negli anni passati in quanto gli Stati membri si sono concentrati soprattutto sulla riduzione dei rischi.