Europa apre al rialzo. Piazza Affari in lieve calo

(Teleborsa) -, mentreresta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. C'è grande attesa per l'incontro a Parigi tra il Presidente francese Macron e il Premier italiano Conte che dovranno suggellare la pace fatta tradopo il botta e risposta sulla questione della nave Aquarius Intanto la BCE ha annunciato l'uscita dal Quantitative Easing , entro dicembre 2018, mentre i tassi di interesse resteranno sui livelli attuali almeno fino al 2019 e in ogni caso per il tempo necessario a garantire che l'evoluzione dell'inflazione rimanga allineata con le attuali aspettative di un percorso di aggiustamento sostenuto, come puntualizzato dal GovernatoreDal, salgono i prezzi all'ingrosso della Germania, mentre c'è grande attesa per i dati sull'inflazione dell'Eurozona e dell'Italia.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,156. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,31%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 66,93 dollari per barile.Lomigliora, toccando i 223 punti base, con un calo di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,62%.bilancio positivo perche vanta un progresso dello 0,46%. Andamento cauto perche mostra una performance pari a +0,15%. In frazionale rialzoche registra una plusvalenza dello 0,42%.A Milano, ilscivola dello 0,34%. Sulla stessa linea si muove sotto la linea di parità ilche avvia la giornata con un -0,27%.Tra lea grande capitalizzazione, ben compratache segna un forte rialzo dell'1,14%.avanza dello 0,84%perche avanza dello 0,99%, dopo il dato sulle immatricolazioni auto di maggio perche segna un incremento marginale dello 0,81%. Le peggiori performance, invece, si registrano sui bancari. In caloche mostra un ribasso dell'1,75%.scivola dell'1,70%.arretra dell'1,64%Giornata fiacca perche segna un calo dell'1,08%.