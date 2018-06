"Puntuali, veloci e più convenienti". La Germania promuove i treni di FS Italiane

(Teleborsa) - "".Così Der Spiegel titola un. Un articolo a dir poco lusinghiero soprattutto perché il paragone viene fatto niente meno che con"Immaginiamoci un treno che arriva puntuale al binario e nella formazione prevista, nessuno che si affretta alla ricerca del posto perché nessuno ha dovuto rinunciare alla prenotazione per risparmiare 4,50 euro. La prenotazione è obbligatoria e inclusa nel prezzo". "", spiega il quotidiano tedesco, che parla "un".Ciliegina sulla torta è la. ". Un viaggio da Venezia a Roma, al momento in offerta speciale, parte da 13,90 euro. I tempi di percorrenza sono di 3 ore e 45 minuti – imbattibili per 539 km", rileva."Ma cosa fanno gli italiani, non sempre noti per la loro efficienza, meglio dei tedeschi in termini ferroviari?" si domanda il quotidiano.potrebbe essere quello indicato dal Chief Executive Officer delle Ferrovie dello Stato,, all'ultimo congresso mondiale di settore:, qualcosa. Da quando il mercato è conteso, sottolinea Mazzoncini, la divisione AV della sua compagnia non ha perso niente, ma ha piuttosto ottenuto più passeggeri.Merito anche della. L'ultimo esempio in tal senso è, l'che permette di acquistare in pochi passaggi soluzioni di viaggio integrate con un unico biglietto, scegliendo fra le modalità di trasporto condiviso: treni, metropolitane, autobus, traghetti, car e bike sharing, taxi, con la possibilità di prenotare anche la sosta dell’auto nei parcheggi delle stazioni ferroviarie.