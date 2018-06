Aquarius: dopo 9 giorni in mare migranti arrivati a Valencia

(Teleborsa) -e ritardi dovuti alle condizioni meteo non buone, approdano finalmente sulla terraferma i. Il primo gruppo, composta dapersone, è entrato nel porto di Valencia a bordo della navedella Guardia Costiera italiana. Una volta sbarcati i migranti, entrerà nel porto la naveche ha a bordopersone, infine, toccherà alladella Marina militare italiana conAl molo 1 del porto di Valencia sono stati allestitidove verranno effettuati i primi controlli sanitari sui migranti. Le donne incinte, i bambini e quelli che sono in condizioni precarie di salute verranno portati in ospedale, mentre tutti gli altri saranno indirizzati nei vari centri di accoglienza disposti dalla- Intanto, sono arrivate anche le parole del presidente di Msf Spagna, David Noguera, intervistato a Valencia: "La chiusura dei porti italiani viola i diritti fondamentali delle persone, capiamo chea, però non è in nessun caso la soluzione, perché bloccare porti causa maggiore sofferenza alle persone più vulnerabili., perché è una violazione dei diritti fondamentali e deve terminare immediatamente, terminare per iniziare una discussione necessaria,- Intanto, ieri altra giornata calda. Mentre la nave della Ong Aquarius navigava verso la Spagna, altre due navi di Ong con bandiera dell'Olanda (Lifeline e Seefuchs) erano arrivate al largo delle coste della Libia.. Da ministro e da papà, lo faccio per il bene di tutti". Così su Facebook il ministro dell'Interno e vicepremier