Corruzione, negli ultimi 10 anni divorati 100 miliardi di Pil

(Teleborsa) -in Italia diminuisce gli investimenti esteri del. Negli ultimiLe aziende che operano in un contesto corrotto crescono in media del 25% in meno rispetto alle concorrenti che operano in un'area di legalità. E, in particolare, per le piccole e medie imprese hanno un tasso di crescita delle vendite di oltre il 40% inferiore rispetto a quelle grandi. E' quanto emerge da uno studio di Unimpresa sui costi dell'illegalità, mentre è in corso l'inchiesta della Procura della Repubblica di Roma sul nuovo, l'ennesimo scandalo corruzione nella Capitale a seguito del quale, nome eccellente oltre che presidente di Eurnova, è stato condotto in carcere. Insieme a lui, i suoi collaboratoriAgli arresti domiciliari sono attualmente l'onorevolevice presidente del Consiglio regionale del Lazio nelle file di Forza Italia,ex assessore regionale all'Urbanistica del Lazio in quota Pd, l'avvocato, presidente Acea (dalla quale si è dimesso dopo l'arresto) e consigliere dei 5S sul progetto di Tor di Valle, nonché redattore del nuovo statuto grillino.Tra gli indagati, l'onorevole, capogruppo di Forza Italia al Consiglio Comunale, l'onorevolecapogruppo del m5S al Consglio Comunale, il dottordirettore della Soprintendenza speciale archeologica, il presidente del Coniche ha già chiesto di essere interrogato, il faccendiere, presidente dell'ordine degli avvocati di Roma nonché candidato al Senato per il m5s alle elezioni politiche del 4 marzo.- Intanto, sono in arrivo nuovi documenti nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma. Nei prossimi giorni gli inquirenti consegneranno quindi ulteriore materiale investigativo che potrebbe fornire nuovi elementi sulin particolare sul modus con cui è stata finanziata la politica, e sul ruolo di Luca Lanzalone, consulente di fatto dell’amministrazione capitolina guidata dalla Raggi nella trattativa sul progetto per l’impianto che dovrebbe sorgere nella zona di Tor di Valle.- Per il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, "le indagini di questi giorni sulla città di Roma rendonoda parte del governo e del Parlamento. Lo studio di Unimpresa parte dal presupposto che il costo della corruzione nell'Ue raggiunge ipari all'1% del Pil dell'Unione europea. La corruzione può far aumentare del 20% i costi complessivi dei contratti di appalti pubblici. Non è facile stimare i costi economici complessivi del fenomeno che può essere calcolata, facendo una sintesi tra diverse fonti internazionali, come il 5% del Pil a livello mondiale. Nel mondo ogni anno si pagano più di 1.000 miliardi di dollari di tangenti e va sprecato,a questi danni economici vanno aggiunti quelli altrettanto gravi delSecondo una recente analisi internazionale, il peggioramento di un punto dell'Indice di percezione della corruzione in un campione di paesi determina una riduzione annua del prodotto interno lordo pari alloe riduce larispetto al prodotto interno lordo.