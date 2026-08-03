Visa acquista BioCatch per 2,4 miliardi di dollari in contanti

(Teleborsa) - Visa , colosso statunitense dei pagamenti, ha firmato un accordo definitivo per l'acquisizione di BioCatch, fornitore leader di soluzioni di intelligence antifrode, da fondi gestiti da Permira e altri azionisti per 2,4 miliardi di dollari in contanti.



BioCatch ha sviluppato soluzioni innovative basate sull'intelligenza artificiale e sul machine learning che analizzano migliaia di segnali relativi ad applicazioni, comportamenti, dispositivi e reti, come la digitazione, i gesti touch e l'utilizzo dei dispositivi, per rilevare le frodi e distinguere gli utenti legittimi dai truffatori in tempo reale. BioCatch protegge 1,8 miliardi di dispositivi e 760 milioni di utenti in tutto il mondo, servendo oltre 350 clienti bancari in 21 paesi diversi, tra cui più di 100 delle maggiori banche a livello globale.



"Le frodi e le appropriazioni indebite di account costano all'economia globale oltre 1.000 miliardi di dollari all'anno e l'intelligenza artificiale sta consentendo questi attacchi su una scala senza precedenti - ha dichiarato Andrew Torre, president of value-added services di Visa - BioCatch aiuterà i nostri clienti a bloccare le frodi prima che raggiungano il punto di pagamento. Questa acquisizione fa parte della nostra strategia per aiutare i clienti a prevenire le minacce informatiche a monte, costruendo fiducia in ogni transazione".



Negli ultimi cinque anni, Visa ha investito oltre 13 miliardi di dollari in tecnologia e infrastrutture per salvaguardare l'integrità dell'ecosistema dei pagamenti e accelerare la riduzione dei tassi di frode.

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