Borse europee incerte. A Milano pesa anche lo stacco cedole

(Teleborsa) -, che si allineano alla performance negativa dei Listini asiatici A zavorrare i mercati ancora una volta idopo la decisione degli Stati Uniti di far scattare i dazi su molti prodotti cinesi che prevede solo la bilancia commerciale italiana e l'indice NAHB statunitense.Sul valutario lieve calo dell', che scende a quota 1,157.Tra le commodities l'scambia sui valori della vigilia a 1.278,9 dollari l'oncia mentre il petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua a perdere terreno (-1,6%) fino a 64,02 dollari per barile sulle attese per un incremento della produzione di oro nero da parte di OPEC e Russia Invariato lo, che si posiziona a 219 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,59%.lima lo 0,31%,viaggia sui livelli precedente,segna un calo frazionale dello 0,23%., con ilche si attesta a 22.154 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 24.403 punti. Sulla parità il(-0,02%), come il FTSE Italia Star (0,0%).di Milano, troviamo(+1,13%),(+1,10%),(+0,87%) e(+0,84%).I più forti ribassi, invece, si verificano suTra i(+1,75%),(+1,68%),(+1,60%) e(+1,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che lascia sul parterre il 4,22%. Anche l'utility romanaal pari di-2,95% e, in calo del 2,81%.