Pensioni e Scuola, per Quota 100 le coperture non bastano

(Teleborsa) - "L'accesso alla pensione attraverso Quota 100 va applicato senza vincoli d'età: in caso contrario, sarebbe un imbroglio". A sostenerlo è, Presidente Nazionale del sindacato della scuola Anief a seguito delle insistenti indiscrezioni sull'approvazione.Il giovane sindacato fa presente che "per lungo tempo è stata considerata daluna quota imprescindibile per superare l'assurda Legge Fornero , confermata anche nel contratto di governo sottoscritto con la Lega,: è un dato di fatto che, alla richiesta pubblica delladi qualche giorno fa, non ha mai fatto seguito una smentita da parte dei rappresentanti di governo. Nelle ultime ore, questi si sono limitati a confermare che Quota 100 verrà senz'altro introdotta, assieme ai 41 anni di contributi per il ripristino di una pensione di anzianità più equilibrata dell’attuale. L’unica certezza è quella dei tempi brevi. Ma siccome i finanziamenti della doppia operazione sono insufficienti, ci ritroveremo con forti penalizzazioni, che snatureranno la loro portata"., Presidentespiega: "Fare un rilevante passo indietro rispetto a quanto espresso per mesi e risultato tra i motivi principali che hanno portato al consenso per il nuovo assetto politico, da cui è scaturito il nuovo assetto parlamentare e governativo, non sarebbe giustificato. E non basterebbe nemmeno dire che si applicherà la quota 100 pura senza vincoli, appena si troveranno le risorse finanziarie. Queste, vanno rintracciate prima di subito: il tempo delle promesse è scaduto"..