Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Materiali

Information Technology

Beni di consumo primario

Johnson & Johnson

Dowdupont

United Technologies

Microsoft

United Health

General Electric

Goldman Sachs

Mercadolibre

Tesla Motors

Lam Research

Applied Materials

Netflix

Dish Network

Comcast

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,24% a 25.125,1 punti. Piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 2.811,26 punti. Guadagni frazionali per il(+0,67%), come l'S&P 100 (0,4%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,48%),(+0,80%) e(+0,76%).del Dow Jones,(+3,52%),(+2,42%),(+1,20%) e(+1,16%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -2,63%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,73%.perde l'1,05%.(+4,60%),(+4,53%),(+3,39%) e(+2,25%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -5,22%. Affonda, con un ribasso del 3,19%. Calo deciso per, che segna un -1,52%.