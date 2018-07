Wall Street apre con lievi ribassi

Dow Jones

(Teleborsa) -A Wall Streetmantenendo i livelli della vigilia a 25.132,03 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza lo, che si posiziona a 2.812,04 punti.I mercati americani avevano chiuso la seduta ieri 17 luglio in lieve rialzo. Nel vivo la stagione delle trimestrali,ed il titolo guadagna in apertura il 3,51%.Si attende per oggi il crollo per il mercato edilizio USA , mentre nel pomeriggio è previsto il dato sulle scorte di petrolio settimanali.per i settori(+0,58%) e(+0,53%). Il settore, con il suo -0,65%, si attesta come peggiore del mercato.(+0,97%),(+0,96%) e(+0,59%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,23%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.si posizionano(+4,83%),(+4,67%),(+2,79%) e(+2,70%). Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,83%.scende dell'1,53%.Calo deciso per, che segna un -1,04%.