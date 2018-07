Alcoa, batte le attese nel secondo trimestre ma sulle previsioni di crescita pesano i dazi

(Teleborsa) - Si fa sentire ildi Donald Trump suiIl più grande produttore di alluminio degli Stati Uniti ha dovuto tagliare lespingendo il titolo a crollare di oltre il- Nel dettaglio, nel secondo trimestre del 2018, il gruppo ha messo a segno ricavi per, sopra le attese del mercato di 3,55 miliardi. Nello stesso periodo dell'anno scorso erano stati di 2,86 miliardi, in rialzo del 25%. Per quanto riguarda gli utili netti per azione sono stati di 1,52 dollari, contro un consensus di 1,33 dollari ad azione, e 0,62 dollari ad azione dello stesso periodo del 2017, in crescita del 145%.- Male invece le previsioni sul margine operativo lordo per l'intero anno: è stato, infatti, abbassato tra 3 e 3,2 miliardi, daA pesare sono, scrive il gruppo. Alcoa sostiene che "continua a esserci incertezza nella catena globale delle forniture a causa delle tariffe americane e dei problemi nella fornitura di alluminio nella regione dell'Atlantico".Alcoa, infatti, acquista in Canada la maggior parte dell'alluminio che lavora negli Usa. Trump ha imposto tariffe del. I conti sono arrivati dopo la chiusura dei mercati, il gruppo ha terminato la seduta di ieri in ribasso dello 0,1% a quota 47,96 dollari ad azione.