M5S-Lega contro Tria sulle nomine

(Teleborsa) - Slittano ancora le nomine di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Rai e FS. Il vertice, convocato per ieri 19 luglio 2018 dal presidente del Consiglio, al quale dovevano partecipare i viceministrie il ministro dell'Economia, sarebbe slittato di un'altra settimana, al 24 luglio prossimo per altri impegni istituzionali dei partecipanti.Secondo alcune indiscrezioni dietro a questo rinvio ci sarebbe la mossa congiunta di Di Maio-Salvini contro il ministro Tria, per la sua opposizione ostinata aalla guida di CDP a favore di, vicepresidente Bei, che potrebbe mettere a serio rischio la poltrona del titolare del Dicastero di via XX settembre."Il problema non è se ci sono divergenze sulle nomine: la CDP è uno strumento chiave per la politica nazionale, ha un rilievo strategico e quindi vogliamo meditare bene. Ci stiamo riflettendo bene per non sbagliare", ha detto il premier Conte.