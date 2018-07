Migranti, Juncker a Conte: avete ragione ma no a soluzioni ad hoc

(Teleborsa) -. "L'Italia invoca da tempo, e a ragione, una cooperazione regionale sugli sbarchi", risponde il presidente della Commissione europeaalla lettera inviatagli dal premier, aggiungendo che recentemente gli Stati membri (Francia, Germania, Malta, Spagna, Portogallo e Irlanda) "hanno dimostrato un senso condiviso di solidarietà", offrendosi di accogliere una parte dei migranti sbarcati a Pozzallo. Tuttavia "queste soluzioni ad hoc non rappresentano un modo di procedere sostenibile"."La Commissione - prosegue Juncker - è pronta a svolgere pienamente la sua funzione di coordinatrice", "ma soltanto come tappa in direzione di un quadro più stabile". "Non va però dimenticato che l'Ue non ha competenza per determinare il luogo/porto sicuro da usare per gli sbarchi in seguito a un'operazione di ricerca e salvataggio in mare", ricorda il presidente della Commissione europea.