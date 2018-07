Piazza Affari in rosso insieme alle Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, partita in profondo rosso per lo scontro di Governo sulla questione nomine , a metà mattinata, sembrava intenzionata a risalire la china. Dal, crescono ancora i prezzi alla produzione della Germania, mentre scende il surplus delle partite correnti dell'Eurozona.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,165. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.223,6 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 69,73 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota 229 punti base, con un incremento di 5 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,56%.tentenna il, che cede lo 0,40%, trascurata ilche scivola dello 0,19% e sostanzialmente debole ilche registra una flessione dello 0,53%.A Piazza Affari, ilcontinua la seduta con calo dello 0,73%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata mercoledì scorso, di tre ribassi consecutivi. Sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede dello 0,62%.In luce sul listino milanese i comparti(+2,04%),(+1,31%) e(+0,84%). Nel listino, i settori(-2,08%),(-1,87%) e(-1,24%) sono tra i più venduti.di Milano, troviamo(+3,7%), premiata da un'upgrade di Goldman Sachs. In salita(+1%) e(+0,71%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,21%.Giornata no per, che registra un ribasso del 2,98%. In retromarciache lascia sul tappeto una perdita del 2,44%. In caduta liberache affonda dell'1,91%.Tra i(+2,15%),(+1,74%),(+1,33%) e(+0,92%). I più forti ribassi, invece, si verificano suche continua la seduta con -6,07%. Pesanteche segna una discesa di ben -4,37 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 3,91%. Sensibili perdite per, in calo del 2,35%.