Piazza Affari frena i Listini europei che chiudono senza slancio

(Teleborsa) -, che ha agito da freno nel panorama dei mercati europei. Sul listino milanese, ha pesato molto la, a seguito dell’ annuncio della successione di Sergio Marchionne, nel weekend, per le sue gravissime condizioni di salute Sul mercato Forex, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,171. Tra le commodities, seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,49%. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,51%.Invariato lo, che si posiziona a 223 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 2,63%., tiene la parità. Dimessa, con un calo frazionale dello 0,30%. Tentenna, -0,37%., in flessione dello 0,87% sulIlnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 2,12 miliardi di euro, con un incremento di ben 362,9 milioni di euro, pari al 20,65%, rispetto ai precedenti 1,76 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,73 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,76 miliardi.A fronte dei 226 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 66 azioni. In lettera invece 150 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 10 stocks.In buona evidenza a Milano il comparto, con un +0,53% sul precedente. Nel listino, i settori(-4,74%),(-2,50%) e(-2,07%) sono stati tra i più venduti.di Piazza Affari, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,52%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,36%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,06%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,76%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,88%. Lettera su, che registra un importante calo del 3,25%.del FTSE MidCap,(+3,85%),(+2,36%),(+1,78%) e(+1,54%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,73%.