Piazza Affari in lieve salita insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) -, che scambiano con un timido rialzo.si rimane incollata sui livelli della vigilia. All'indomani della BCE che, come atteso, ha mantenuto invariata la sua politica monetaria , i mercati tirano il fiato.Il Presidente dell'Eurotowerha spiegato che la crescita dell'Eurozona si conferma " solida e diffusa ", ma restano "prominenti" i rischi rischi per il commercio globale.Continua la stagione delle trimestrali da questa e dall'altra parte dell'oceano. A dare i contiche ha registrato un trimestre da record edche nel secondo trimestre ha migliorato la redditività L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Lieve aumento dell', che sale a 1.224,75 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,23%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a 227 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,68%.ferma, che segna un +0,19%. Frazionali i rialzi per. Nulla di fatto per, che sale dello 0,15%.Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,18% sul; sulla stessa linea, resta piatto il, con le quotazioni che salgono dello 0,195.Tra idi Milano, in evidenza(+1,90%),(+1,68%),(+1,57%) e(+1,41%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -1,82%. In rossoche evidenzia un deciso ribasso dell'1,39%. Negativa diche scende dell'1,23%. Contrazione moderata perche soffre un calo dello 0,50%.di Milano,(+2,25%),(+1,54%),(+1,53%) e(+1%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -1,90%.scende dell'1,43%. Calo deciso perche segna un -1,32%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,58%.