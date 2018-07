Piazza Affari in rialzo insieme alle borse europee

Amazon

(Teleborsa) -che si allinea alla performance delle principali borse europee. All'indomani della BCE che, come atteso, ha mantenuto invariata la sua politica monetaria , oggi 27 luglio i riflettori sono puntati sul PIL statunitense, market mover della settimana.Ieri, 26 luglio, il Presidente dell'Eurotowerha spiegato che la crescita dell'Eurozona si conferma " solida e diffusa ", ma restano "prominenti" i rischi rischi per il commercio globale. Intanto, esperti settore privato hanno rivisto al rialzo le stime sull'inflazione per il 2018 e il 2019, mentre sono rimaste invariate per il 2020. Lo ha rivelato l'indagine trimestrale BCE Survey of Professional Forecasters (SPF),Continua la stagione delle trimestrali da questa e dall'altra parte dell'oceano. A dare i conti molti big, tra cuiche ha registrato un trimestre da record edche nel secondo trimestre ha migliorato la redditività L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,163. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,26%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 69,52 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 228 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,69%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,50%, resistenteche segna un piccolo aumento dello 0,44%, eavanza dello 0,34%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con ilche avanza dello 0,46%. Sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando dello 0,49%.Buona la performance a Milano dei comparti(+4,02%),(+2,33%) e(+1,78%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-0,65%),(-0,64%) e(-0,56%).di Piazza Affari, effervescentecon un progresso del 4,77%. Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,41%. In primo pianoche mostra un forte aumento del 2,05%. Decolla, con un importante progresso del 2,02%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,35%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,20%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,87%. Piccola perdita perche scambia con un -0,81%.di Milano,(+7,46%),(+4,29%),(+3,99%) e(+3,68%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,91%. Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,48%.Tentenna, che cede lo 0,95%.