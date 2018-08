Mediobanca, risultati record per i ricavi

Mediobanca

(Teleborsa) -ha chiuso l'esercizio 2017-2018 con risultati record per ricavi, utile operativo e redditività trainati dalla potenziata distribuzione e forte spinta commerciale.L'esercizio chiude con undi 863,9 milioni, in aumento del 15,2% rispetto allo scorso anno (750,2 milioni), raggiungendo il massimo livello storico di ricavi (oltre 2,4 mld) e risultato operativo (1,057 mld).La performance - spiega la banca - riflette il positivo andamento di tutte le divisioni ed in particolare del Credito al Consumo ed il progressivo consolidamento del Wealth Management.Ilcresce del 5,6% (da 1,287 mld a 1,359 mld) e riflette l’incremento del Consumer Banking (+6,2%, da 818,1 milioni a 868,8 milioni).Lesalgono del 19,1% (da 522,6 milioni a 622,2 milioni) con un apporto del Wealth Management in crescita del 48% (da 175,1 milioni a 258,7 milioni, pari ad oltre il 40% delle commissioni di Gruppo).Gliaumentano del 7,7% da 38,2 mld a 41,1 mld. L'aumento riguarda tutti i portafogli: Wholesale (+ 1,2 mld) Consumer Banking (+ 0,8 mld), mutui ipotecari CheBanca! (+0,6 mld ), Specialty Finance (+0,5 mld).L’esercizio è stato caratterizzato da un’intensa ed accresciuta attività di(da 12,8 mld a 16,4 mld, +28%), con tutti i segmenti in forte sviluppo.Laè stabile a 48,9 mld e riflette principalmente il rimborso del primo programma Targeted long term rifinancing operation (T-LTRO) da 1,5 mld.La solidità patrimoniale si rafforza ulteriormente con il Common Equity Tier1 ratio passato dal 13,3% al 14,2% (Total Capital al 18,1%). I principali risultati dell'esercizio 2017-2018 battono le stime del consensus degli analisti (che indicavano ricavi a 2,39 miliardi, utile operativo a 1,015 mld, utile netto a 840 milioni e dividendo a 0,45 euro).Ildel 27 ottobre prossimounitario di 0,47 euro. L'importo verrà messo in pagamento dal 21 novembre prossimo con "record date" 20 novembre e data stacco 19 novembre. Il dividendo unitario proposto è in crescita del 27% rispetto al dividendo unitario distribuito lo scorso esercizio (0,37 euro) e quantifica un pay-out ratio del 48% ( dal 43% precedente). Varato dal CdA di Mediobanca un piano di acquisto di azioni proprie fino al 3% del capitale.