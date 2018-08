Italiaonline, Ebitda e ricavi digitali in crescita nel primo semestre

Italiaonline

(Teleborsa) -zavorra il bilancio di, che, forte anche dellaLa digital company ha chiuso ilcon unnegativo per 7,4 milioni di euro rispetto al dato positivo di 6,3 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente in conseguenza degli oneri legati al piano di riorganizzazione aziendale. Oneri che hanno pesato anche sull'(negativo per 10,4 milioni di euro) mentre l'si è attestata a 37,9 milioni, in miglioramento rispetto ai 36,1 milioni messi a bilancio nei primi sei mesi del 2017.sono scesi del 5,4% a 157,4 milioni di euro in parte a causa deldovuto al processo di riorganizzazione aziendale. Al netto di tali, la flessione è del 2,4%, spiega la società in una nota. 120,8 milioni di euro sostenuti del segmento digital advertising (+26,4%).Prosegue invece il(+7%), che si sono attestati a 120,8 milioni di euro sostenuti del segmento(+26,4%).Lesono pari a 92,8 milioni di euro, il 23,5% in più rispetto ai 75,1 milioni del 31 dicembre 2017 mentre la(PFN) è positiva per 55,9 milioni di euro.Quanto ai dati di audience, a marzo - ultimi dati disponibili - lagiornaliera ha segnato un +18%, l'un +13%. Ildi Italiaonline è salito invece del 3,6%."La crescita dei ricavi digitali non compensa ancora il declino del segmento tradizionale, ma il trend ci fa ben sperare per una. L’ accordo raggiunto con le Organizzazioni Sindacali ci permette di perfezionare l’integrazione fra Italiaonline e la ex Seat PG, estraendo sinergie dalla fusione di diverse esperienze e migliorando il mix delle competenze a favore di quelle digitali" ha commentato l'Amministratore DelegatoQuanto all', Italiaonline conferma lanel corso dell’esercizio. L’rispetto al 2017. Anche lealla fine dell’esercizio sono attese in crescita percentuale a doppia cifra.