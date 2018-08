Stabile la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16% sul, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.850,4 punti. Leggermente positivo il(+0,59%), come l'S&P 100 (0,4%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,67%),(+0,59%) e(+0,43%).Tra i(+1,67%),(+1,42%),(+1,26%) e(+1,07%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,14%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,41%.(+7,72%),(+5,82%),(+4,45%) e(+2,52%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,38%.Affonda, con un ribasso del 2,19%.scende dell'1,87%.Calo deciso per, che segna un -1,77%.