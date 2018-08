Borse europee a due velocità

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Proseguono la seduta con segni misti, le principali borse europee, confermando l'incertezza dell'avvio. A pesare sul sentiment degli investitori, le rinnovate tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina , con i, per un valore di 16 miliardi di dollari. A Piazza Affari invece su guarda soprattutto alle trimestrali delle società quotate.Sul mercato Forex, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,06%, in. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.211,5 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) quota a 69,2 dollari per barile.Lomigliora, toccando i 241 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,81%.andamento cauto per, -0,07% mentre, avanza dello 0,79%. Dimessa, +0,01%.suldello 0,39%.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,25%),(+1,17%) e(+1,00%).di Piazza Affari, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,58%.avanza dell'1,55%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,46%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,45%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,39% il giorno dopo la semestrale.Tentenna, che cede lo 0,98%.del FTSE MidCap,(+6,00%),(+3,69%),(+3,38%) e(+3,35%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,34%.