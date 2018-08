Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

chimico

materie prime

vendite al dettaglio

bancario

utility

sanitario

Saipem

Moncler

Tenaris

Fineco

BPER

Unipol

Unicredit

Fincantieri

Credito Valtellinese

SOL

Technogym

Sias

(Teleborsa) - Le principali borse europee tagliano il traguardo di metà seduta, confermando la debolezza dell'avvio. In generale, sul sentiment degli investitori continua a pesare la. In particolare, in Italia gli addetti ai lavori, con un occhio alla legge di bilancio , continuano a monitorare leL'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Il bollettino della BCE , ha detto che l'economia dell'Area dell'euro prosegue su un percorso di crescita solida e generalizzata. La Banca centrale europea ha confermato la politica accomodante. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.214,9 dollari l'oncia. Sostanzialmente stabile il, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 66,94 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a 250 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,89%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,28%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,67%.è stabile -0,18%., con ilche lima lo 0,32%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,06%),(+0,85%) e(+0,69%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,56%),(-0,49%) e(-0,48%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,10%),(+0,88%),(+0,86%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,50%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,08% nel giorno del cda sui conti semestrali. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,03%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,97%),(+1,57%),(+1,30%) e(+1,20%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,46%.