Borse europee in rosso, Milano appesantita da crollo Stellantis

(Teleborsa) -, con solo il listino londinese in controtendenza che chiude sulla parità, in unae nell'attesa delle decisioni di domani della Federal Reserve. In ogni caso, domani i mercati europei rimarranno chiusi per la Festa dei Lavoratori. Particolarmente, appesantito dalle prese di profitto sui titoli bancari (conche è tornata a valutare un'acquisizione della rivale), e, zavorrata dal crollo di(su cui pesano le previsioni di margine caute per il primo semestre).Sul fronte macroeconomico, ad aprileha mostrato, come atteso, un valore stabile a +2,4% a/a (+0,6% m/m da +0,8% di marzo) che rappresenta un minimo dal luglio del 2021. Inoltre, dopo due trimestri consecutivi di crescita congiunturale negativa (-0,1% t/t ciascuno),è cresciuta oltre le previsioni di +0,3% t/t nel 1° trimestre 2024, con la Germania che ha evitato una recessione grazie ad un inatteso rimbalzo del PIL e la Francia che ha accelerato, anche se il traino è provenuto dalle economie mediterranee di Italia e Spagna.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,33%. Ha sofferto di parecchie vendite l', che continua gli scambi a 2.296 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,78% e continua a trattare a 82,07 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +131 punti base, con ilche si posiziona al 3,87%.scende dell'1,03%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto, e calo deciso per, che segna un -0,99%.Sessione da dimenticare per la, con ilche lascia sul terreno l'1,60%; sulla stessa linea, e' stato venduto parecchio il, che ha archiviato la seduta a 35.940 punti. In ribasso il(-0,78%); con analoga direzione, in rosso il(-0,8%).A Piazza Affari risulta che ilnell'ultima è stato pari a 2,89 miliardi di euro, con un incremento di ben 460,3 milioni di euro, pari al 18,95% rispetto ai precedenti 2,43 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,58 miliardi di azioni del 30/04/2024.Tra idi Milano, in evidenza(+1,65%),(+1,52%),(+1,27%) e(+1,25%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -10,10%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,16%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,26%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,08%.Tra i(+3,03%),(+1,39%),(+1,20%) e(+1,12%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,06%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,27%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,24%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 3,03%.