Chiude in negativo la Borsa di Milano

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee restano ancorate ai valori della vigilia.Prevale la cautela sull', che mostra un leggero calo dello 0,37%. L'è sostanzialmente stabile su 1.214 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 66,97 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota 251 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,89%.composta, che cresce di un modesto +0,34%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,45%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Il controvalore degli scambi nella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,5 miliardi di euro, in calo rispetto ai 1,65 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 164.089, rispetto ai 198.906 precedenti.Tra i 225 titoli trattati, 132 hanno chiuso in flessione, mentre 72 azioni hanno terminato la seduta di oggi in progresso. Stabili le restanti 21 azioni.In buona evidenza a Milano i comparti(+0,88%),(+0,79%) e(+0,66%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,17%),(-0,90%) e(-0,86%).di Milano, troviamo(+2,50%),(+0,80%),(+0,75%) e(+0,68%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni con un -2,01%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,90%.perde l'1,69%. Calo deciso per, che segna un -1,6%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,22%),(+1,74%),(+1,52%) e(+1,32%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -2,25%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,71%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,69%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,57%.