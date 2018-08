Borse europee attorno alla parità

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

sanitario

alimentare

beni per la casa

costruzioni

media

materie prime

Saipem

Unipol

Leonardo

UnipolSai

Atlantia

Mediaset

Buzzi Unicem

Banco BPM

Amplifon

Juventus

Datalogic

Danieli

Banca Ifis

Sias

Biesse

ASTM

(Teleborsa) -, in attesa dell'avvio di Wall Street.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,14. L'è sostanzialmente stabile su 1.195 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,98%), raggiunge 67,86 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a 272 punti base, con un lieve calo di 4 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,07%.è stabile +0,16%,mostra una limatura dello 0,08% mentreregistra un +0,14%.In buona evidenza a Milano i comparti(+1,78%),(+1,26%) e(+0,83%). Tra i peggiori della lista le(-1,79%),(-1,60%) e(-1,29%).Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 3,32% grazie al rialzo del greggio. Brilla, con un forte incremento (+2,89%). Ottima performance per, che registra un progresso del 2,38%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,68%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -4,62% dopo il crollo del ponte Morandi a Genova . Affonda, con un ribasso del 3,94%. Crolla, con una flessione del 2,98%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,88%),(+2,74%),(+2,45%) e(+1,91%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-3,34%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,20%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,09%.scende dell'1,91%.