Borse europee giù su timori contagio crisi turca e protezionismo USA

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

(Teleborsa) -, in assenza di Milano che oggi osserva la festività dell'Immacolata. La prudenza è stata il tema dominante di questa seduta festiva, sulla scia della pessima performance delle borse asiatiche I mercati europei sono tornati infatti a scontare le preoccupazioni per lae la questione del crollo della, che ripropone rischi di contagio all'Unione Europea, innescando una(safe heaven), in particolare ilL'continua la sessione a 1,133. Perde terreno l', che scambia a 1.177,3 dollari l'oncia, ritracciando dell'1,27%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 64,98 dollari per barile, in forte calo del 3,07%.crolla, con una flessione dell'1,58%, sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,49%, vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'1,82%.