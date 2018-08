Borse in profondo rosso a metà giornata

Euro / Dollaro USA

oro

Francoforte

Londra

Parigi

(Teleborsa) -, senza Milano che oggi osserva la festività dell'Immacolata. La prudenza resta il tema dominante di questa seduta festiva in attesa dell'avvio di Wall Street che si prevede pessimo, stando all'andamento dei Future USA.Sulla scia del malumore delle borse asiatiche , i mercati europei hanno girato subito al ribasso, concentrati sulla questione del crollo della, che ripropone rischi di contagio, specie in Unione Europea, innescando una(safe heaven), in particolare ilAl momento il cambiocontinua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,20%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,54%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,94%) si attesta su 66,41 dollari per barile.sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,91%, soffre, che evidenzia una perdita dell'1,10%, e preda dei venditori, con un decremento dell'1,11%.