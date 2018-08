Borse asiatiche in ordine sparso

(Teleborsa) - Finale a due velocità per le principali borse asiatiche. Sul fronte dei dazi la Cina riprende i negoziati con gli Stati Uniti per cercare di risolvere il contenzioso commerciale in corso. Il prossimo 23 agosto entreranno in vigore i nuovi dazi reciproci all'import di beni per il controvalore di 16 miliardi di dollari, a completamento di un pacchetto complessivo di 50 miliardi.La Borsa di Tokyo è debole, con l'che ha ceduto lo 0,09% a 22.184,52 punti dopo essere scivolata la vigilia ai minimi da un anno. Il più ampio Topix perde lo 0,56% a 1.298,92 punti. In rosso anche Seul,sale dello 0,17% mentre Shenzhen guadagna lo 0,20% macede lo 0,21%. Fra le borse che chiuderanno più tardi la seduta soffrecon un calo dello 0,34%.mostra una perdita dello 0,43%, mentrecede lo 0,52% elo 0,46%. PiattaAltrove,lima lo 0,05% elo 0,01%.