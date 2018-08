Nave Diciotti, Procura chiede sbarco dei minori. Si valuta ipotesi sequestro di persona

Twitter

(Teleborsa) - La Procura interviene sulla questione della nave Diciotti , l'imbarcazione della Marina militare con 177 migranti a bordo ferma al porto di Catania in attesa che si sblocchi il braccio di ferro tra Unione Europea e Viminale e a quello delle Infrastruttura, al Capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione e al Prefetto,, oltre che i "soggetti vulnerabili",affinché sia "possibile l'apertura di procedimenti giudiziali a loro tutela e l'inserimento in strutture di accoglienza adeguate".Intanto. Il magistrato è. Tra i reati ipotizzati anche il sequestro di persona. L'inchiesta è ancora a carico di ignoti.Sulla questione è intervenuto anche il Presidente della Camera,, che. "La giusta contrattazione con i Paesi dell’Unione europea può continuare senza alcun problema, adesso però le 177 persone - tra cui alcuni minori non accompagnati - devono poter sbarcare. Non possono essere più trattenute a bordo, poi si procederà alla loro ricollocazione nella UE" ha scritto su