Gara Ilva, Di Maio: "Delitto perfetto. Non ci sono presupposti per revoca"

(Teleborsa) -. Così il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Socialenella parere dell'Avvocatura di Stato, richiesto dallo stesso Ministro a inizio agosto , "in merito a possibili anomalie" relative alla procedura di gara per il trasferimento dei complessi industriali dell'azienda siderurgica."Sono qui a spiegarvi che sull'Ilva è stato commesso un delitto perfetto" ha detto Di Maio, aggiungendo che. "Ma sappiamo che i sindacati devono parlare sempre con Mittal." ha spiegato.Secondo Di Maio "non basta che l'atto sia illegittimo, serve anche l'interesse pubblico da tutelare"., ha incalzato. Per esempio, "". Un fronte, questo, che per il Ministro "ora si apre".. Secondo l'Avvocatura. Non accettando i rilanci si configurerebbe un eccesso di potere. "per motivi di opportunità", ha spiegato Di Maio, aggiungendo cheIl Ministro ha poi dichiarato che, che scadrà il prossimo 15 settembre. Entro quella data, assicura, "saremo al tavolo con sindacati e Mittal".Di Maio ha alzato il velo sulieri, 22 agosto, in serata, affermando che “persistono forti criticità e nuovi elementi fondamentali che porterebbero al. Il profilo più rilevante è legato a ‘’ e cioè al cattivo esercizio dello stesso,a causa della".Tra le altre cose, l’Avvocatura evidenzia una: "lo spostamento del termine al 2023 per l’ultimazione degli interventi ambientali avrebbe dovuto suggerire una proroga del termine per la presentazione di ulteriori offerte.E in relazione alle tutele ambientali l’estrema importanza di ambiente e salute richiede altri necessari approfondimenti in materia" conclude la nota del MISE.