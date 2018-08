Dazi, colloqui tra USA e Cina "costruttivi" ma nulla è cambiato

(Teleborsa) -per tentare di risolvere le dispute economiche e commerciali tra le due potenze.Ilaggiungendo che le parti manterranno ""."Abbiamo scambiato opinioni su come raggiungere l'equità, l'equilibrio e la reciprocità nelle relazioni economiche", ha detto invece la portavoce dellaLindsay Walters, precisando che i colloqui hanno riguardato anche "questioni strutturali della Cina" come le politiche sulla proprietà intellettuale e il trasferimento di know how tecnologico.Walters ha poi aggiunto che ora la delegazione statunitense guidata da David Malpass, sottosegretario per gli Affari internazionali del Tesoro, riferirà dei colloqui ai propri superiori.Di fatto, però, ieri, 23 agosto, è infatti entrata in vigore la nuova ondata di dazi su 16 miliardi di dollari di prodotti Made in Cina importati negli USA, con conseguente via libera di Pechino alle contromisure di "ritorsione" anche seI mercati globali temono che un inasprimento della guerra commerciale possa, in primis quella cinse. Si calcola che. Il Prodotto Interno Lordo americano subirà una "perdita" meno significativa che, tuttavia, tenderà ad aumentare l'anno seguente.A farne le spese saranno anche i Paesi legati all'offerta globale cinese.