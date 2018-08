Grande incertezza sul debito italiano. E le banche ne fanno le spese

Unicredit

(Teleborsa) -, il contro trend rispetto all'Europa dove il relativo DJ Stoxx viaggia in leggero rialzo (+0,34%).La finanza tricolore paga le- e, prima ancora, della nota di aggiornamento al DEF, il Documento di economia e finanza che fa da base alla Manovra - e alla luce delle tensioni tra Governo e Europa su immigrazione e politiche fiscali E mentre Moody's ha deciso di rinviare il giudizio sul rating italiano per avere maggior chiarezza sul percorso fiscale del Paese e sulla sua agenda delle riforme, si attende con ansia ilUn barometro del sentiment degli investitori sarà costituito dall', vista la cancellazione del collocamento del 13 agosto.L'incertezza contagia negativamente, peggior banca delcon una discesa dell'1%. Vendite anche su-0,66%, mentre gli altri Istituti più capitalizzati mostrano cali frazionali.Fuori dal corocon un rialzo del 2,20%. Raffaele Mincione ha depositato la propria lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della banca ligure.Intanto loconsolida i livelli della vigilia attestandosi a 278 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,15%.Da rilevare isia per fattori stagionali che per la chiusura della Borsa di Londra.