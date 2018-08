Migranti, Orban invita Salvini a non indietreggiare

(Teleborsa) -sta consul fronte dell'immigrazione. "Dal successo di Salvini dipende la sicurezza dell'Unione: lo invitiamo a non indietreggiare", ha dichiarato il premier ungherese Viktor Orban, al termine dell'incontro con il vicepremier, Matteo Salvini. "Per la difesa dei confini diamo tutto il nostro aiuto possibile", ha aggiunto Orban durante la conferenza stampa in Prefettura a Milano.Secondo Salvini invece "fermare l'immigrazione è possibile", "siamo vicini a una svolta storica per il futuro dell'Europa: oggi comincia un percorso di incontri, ce ne saranno tanti altri", ha detto il Ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini. "Sono fiero e orgoglioso di rappresentare una svolta per l'Europa: le inchieste e i processi non mi faranno cambiare idea, mi comporterò sempre come ho fatto sul caso della nave Diciotti "."Lavoriamo insieme per una futura alleanza che riporti al centro i valori che i nostri movimenti e i nostri governi rappresentano. Possiamo unire energie diverse con un obiettivo comune, escludendo le sinistre", ha aggiunto il vicepremier lanciando un appello al presidente francese: "ovviamente cambiare i trattati Ue, non solo sull'immigrazione è impegno del governo. Chiediamo collaborazione anche a Macron, che passa il suo tempo a dare lezioni a governi stranieri: dia l'esempio aprendo Ventimiglia".Riguardo alle critiche della sinistra sull'incontro dei due leader, Salvini replica che "la sinistra non può decidere chi devo incontrare o no". Intanto le opposizioni continuano a protestare in Piazza San Babila a Milano.(FOTO ANSA/DANIEL DAL ZENNARO)