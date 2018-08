OPA Vittoria Assicurazioni, si conclude con adesioni di oltre il 94%

Vittoria Assicurazioni

(Teleborsa) - Si conclude oggi 31 agosto l' OPAS ) volontaria totalitaria promossa dasulle azioni della controllata. Il termine era inizialmente stabilito per il 24 agosto. Nell'ambito dell'OPAS risulta che oggi, 31 agosto, sono state presentate 804.590 richieste di adesioni. L'offerta si conclude con complessivamente 25.864.274 adesioni, pari a oltre il 94% dell'offerta.ricorda che le azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni acquistate sul mercato nei giorni 30 e 31 Agosto 2018 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.La, originariamente prevista per il 31 agosto, è stata ora