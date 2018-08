Polo Mercitalia, TX Logistik premiata per gestione integrata Sicurezza, Ambiente, Qualità

(Teleborsa) -, società didel gruppo FS Italiane, ha ottenuto un importante riconoscimento, il, per aver adottato unsu tre tematiche:Il riconoscimento è stato, riconosciuto da Accredia e leader mondiale nei servizi di ispezione, verifica, analisi e certificazione di beni, servizi e sistemi.Il Merit Award, consegnato oggi, è ilin un’unica gestione operativa, in conformità agli standard ISO 9001 per la Qualità, ISO 140001 per la gestione ambientale e OHSAS 18001 per la salute e sicurezza sul lavoro.La triplice certificazione rappresenta una attestazione di come TX Logistik Italia siae stia attuando un importante processo di miglioramento continuo, in particolare nei seguenti ambiti: capacità di fornire un servizio che rispetti i requisiti e accresca la; rispetto e; eliminazione o minimizzazione dei rischi per chiunque possa essere esposto a pericoli per la, in relazione alle attività svolte.