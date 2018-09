Piazza Affari ancora positiva. Europa in calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Per il momento, gli investitori italiani sembrano rassicurati mentre si guarda alla Manovra, sulla quale il vicepremierha rassicurato che sarà rispettosa di tutte le regole Domani 5 settembre, con unper scongiurare dazi per ulteriori 200 miliardi. Si attendono risposte positive anche dall', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,161. Perde terreno l', che scambia a 1.192,6 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,72%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,92%., che retrocede a quota 273 punti base, con un decremento di 13 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,06%.scende dell'1,08%. Tentennache cede lo 0,41%. Calo deciso perche segna un -1,34%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,47%. Sulla stessa linea, lieve aumento per ilche sale dello 0,41%.Tra i best performers di Milano, in evidenza(+4,01%),(+2,40%) e(+2,40%). Svettache mostra un rialzo del 2,90%.invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,30%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,51%.con un forte ribasso dell'1,75%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,26%.. Corre(+3,03%),(+1,83%),(+1,77%) e(+1,76%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,96%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,93%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,88%. Vendite su, che registra un ribasso dell'1,77%.