Strepitosa Piazza Affari che svetta sul rosso europeo

(Teleborsa) -, dopo le rassicurazioni sulla Manovra del vicepremier Salvini che hanno spinto gli investitori agli acquisti. In leggero calo la borsa americana , in attesa di concludere accordi commerciali con lae con il Canada Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia sul parterre lo 0,46%. Vendite diffuse sull', che si porta a 1.191,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) riporta una variazione pari a +0,17%.Ottimo il livello dello, che scende fino a 266 punti base, con un calo di 19 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 3,01%.senza slanciocon un -0,14%, male, che scende dello 0,62%, soffre, evidenziando una perdita dell'1,31%.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,27 miliardi di euro, in calo del 34,71%, rispetto ai 1,95 miliardi della vigilia; mentre i contratti si sono attestati a 155.868, rispetto ai 202.134 precedenti.Tra i 224 titoli trattati, 103 azioni hanno chiuso la sessione odierna in progresso, mentre 108 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 13 titoli.Buona la performance a Milano dei comparti(+4,11%),(+2,10%) e(+1,45%). Tra i peggiori troviamo i comparti(-4,01%),(-1,17%) e(-0,99%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 5,18%. Vola, con una marcata risalita del 4,74%. Brilla, con un forte incremento (+4,07%). Ottima performance per, che registra un progresso del 3,67%. Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -5,41% dopo la bocciatura di Exane BNP Paribas sulla concorrenza di Iliad . Seduta drammatica per, che crolla del 3,39%. Sensibili perdite per, in calo del 2,46%. In apnea, che arretra del 2,27%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,88%),(+3,41%),(+3,01%) e(+2,95%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso con un -3,21%. Tonfo di, che mostra una caduta del 2,73%. Lettera su, che registra un importante calo del 2,16%. Affonda, con un ribasso del 2,06%.