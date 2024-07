A Piazza Affari si scatenano gli acquisti molto più che in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - La Borsa milanese, che mostrano buoni guadagni, confermando la buona impostazione dell'avvio, dopo l'esito del primo turno delle elezioni legislative in Francia, che ha confermato l’affermazione di Rassemblement National di Marine Le Pen, accreditata del 34% circa, mentre la formazione del presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, si ferma intorno al 21%. Attenzione anche alle, che si aggiungeranno all’attesa del secondo turno francese domenica 7 luglio.Nel frattempo,dove sono previsti diversi interventi di Christine Lagarde e Jerome Powell.Sul mercato valutario, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Lieve aumento dell', che sale a 2.334,3 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,66%.In forte calo lo, che raggiunge +149 punti base (-8 punti base), con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,06%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,31%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,33%, e decolla, con un importante progresso dell'1,55%. Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,60%, spezzando la serie negativa iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa il, che arriva a 35.873 punti.Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza le banche:, che mostra un forte incremento del 6,09%.Svettache segna un importante progresso del 4,49%. Vola, con una marcata risalita del 4,02%.Tra gli industriali, positiva, che avanza di un discreto +3,25%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,80%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,08%.di Milano,(+4,89%),(+3,95%),(+2,50%) e(+2,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,04%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,96%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,11%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,98%.Tra ledi maggior peso:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,1 punti; preced. 50,4 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51,5 punti; preced. 51,7 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 45,6 punti; preced. 47,3 punti)14:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,1%)14:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,3%; preced. 2,4%).