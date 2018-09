Borse europee in rosso. Piazza Affari senza direzione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, registrando variazioni lievemente inferiori alla parità. che dopo l'ottima performance di ieri 4 settembre mostra un calo moderato. Il Paese sudamericano è sull'orlo del default finanziario , con il peso che continua a svalutarsi ed un'inflazione galoppante. Ieri si sonoSul tavolo un prestito da 50 miliardi promesso dal Fondo, per quantomeno arginare temporaneamente la crisi.dove le delegazioni di USA e Cina si incontrano da giorni. L'entrata in vigore delle nuove tariffe spaventa i mercati mondiali. Trattative ancora aperte anche con il Canada per unacon prospettive di riuscita ben più ottimistiche., riportando una variazione pari a -0,17%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.193,1 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 69,13 dollari per barile, con un calo dell'1,06%.attestandosi a 259 punti base, con un calo di 7 punti base,mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,95%.Tentenna, che cede lo 0,52%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,40%.con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.601 punti (-0,13%); sulla stessa linea, si muoveil, che continua la giornata a 22.840 punti. Guadagni frazionali per il(+0,47%), come il FTSE Italia Star (0,3%).per i settori(+0,93%),(+0,88%) e(+0,80%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-0,81%),(-0,80%) e(-0,48%).di Milano, troviamo(+2,72%),(+1,92%),(+1,59%) e(+1,20%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,66%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,17%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,07%.di Milano,(+3,21%),(+3,32%),(+2,07%) e(+1,86%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che avvia la seduta con -1,15%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,66%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,62%.