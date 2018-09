La lettera al NYT fa infuriare Trump. Senatrice Warren fa appello a 25° emendamento

(Teleborsa) - Dopo la reazione furiosa provocata dalla "talpa" dellaesce allo scoperto la, che risulta anche fra le potenziali candidate alle Presidenziali 2020 nelle fila del Partito democratico.In risposta alla tempesta scatenata da una, che accusava "alti dirigenti" dello staff di Donald Trump di "sabotare" le sue iniziative politiche, la senatrice, che consente laLa lettera in questione aveva alzato un vero e proprio polverone, mandando su tutte le furie The President e la sua famiglia, perché parlava di uno staff indispettito e contrario al modo di far politica di Trump."Se alti dirigenti dell'amministrazione Trump pensano che il presidente degli Stati Uniti non sia in grado di fare il suo lavoro, allora dovrebbero invocare il 25mo emendamento", dichiara Warren alla CNN.