Eni, Versalis: a Ferrara nuovo impianto per produzione elastomeri

(Teleborsa) -) consolida la propria presenza sul territorio ferrarese, inaugurando a Ferrara il nuovo impianto per la produzione di gomme EPDM destinate, in particolare, all'industria delle componenti automobilistiche.Il nuovo complesso rappresenta un eccellente esempio di reindustrializzazione di un polo produttivo in Italia: il progetto, per il quale sono stati complessivamente, ha visto la costruzione di una nuova linea produttiva, costruita su aree che sono state bonificate e rese agli usi legittimi dagli enti, e l’ammodernamento di parte dell’impianto elastomeri esistente.e consente di rinnovare il portafoglio prodotti elastomeri e di incrementare l’occupazione, con 45 nuove assunzioni per la produzione e relativi servizi, e altre circa 50 persone per le attività affidate a terzi. Durante le fasi di cantiere sono state impiegate in media al giorno 550 lavoratori; le principali forniture di materiali sono state assicurate da aziende italiane.Positivo il titoloa Piazza Affari: +0,98%.