Eni e Seri industrial siglano accordo per sviluppo filiera batterie stazionarie

(Teleborsa) - Eni Industrial Evolution ( Gruppo Eni ) e FIB (gruppo Seri Industrial ) hanno raggiunto un’intesa per lo sviluppo congiunto di una

filiera integrata nel settore delle batterie al litio ferro fosfato. Il closing dell'accordo sarà perfezionato nel termine contrattuale di 5 giorni a partire da oggi.



L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione e allo sviluppo di una piattaforma industriale integrata che comprende la produzione di celle e moduli batterie al litio ferro fosfato, l’assemblaggio di sistemi per applicazioni di accumulo stazionario e per la mobilità

elettrica industriale e commerciale e, in prospettiva, ulteriori attività, tra cui quelle di riciclo e recupero dei materiali e di produzione della materia attiva catodica.



Il progetto prevede che FIB sviluppi le attività industriali presso il polo di Teverola (Caserta), dove è già attivo il primo impianto di produzione celle al litio ferro fosfato e entro la prima metà del 2027 sarà completata a Brindisi, da parte di Eni Storage System, società a controllo congiunto di Eni Industrial Evolution e FIB la linea di assemblaggio di sistemi di accumulo utility scale (BESS)

del polo Teverola-Brindisi e entro il 2029 la seconda gigafactory di produzione di celle e moduli da oltre 8 GWh/anno.



Nell’ambito dell’operazione, Eni Industrial Evolution acquista una partecipazione del 30% nel capitale di una società neo-costituita da FIB, di cui quest’ultima manterrà il 70%, dedicata allo sviluppo commerciale del progetto e alle attività di

approvvigionamento e ingegneria. Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione comprende una componente fissa pari a 55 milioni di euro, oltre a eventuali meccanismi di aggiustamento del prezzo.



Il progetto si inserisce nel percorso di sviluppo di una filiera industriale delle batterie in Europa e si fonda sulla complementarità delle competenze industriali delle due società, con l’obiettivo di contribuire alla crescita di una produzione europea di sistemi di accumulo energetico e conquistare oltre il 10% del mercato europeo delle batterie stazionarie.



"Annunciamo oggi la sostanziale definizione delle intese con SERI Industrial, che conferma la concretezza del piano di trasformazione industriale di Eni e che aggiunge un altro tassello per il completamento della filiera che dai materiali critici arriva alla produzione degli accumuli di energia, valorizzando tecnologie innovative e partnership industriali di lungo termine”, ha affermato Umberto Carrara, Amministratore delegato di Eni Industrial Evolution, ha dichiarato:



Vittorio Civitillo, Amministratore delegato di Seri Industrial, ha parlato di "un’operazione straordinaria", aggiungendo "questa partnership non è soltanto un riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto in questi anni, ma assume anche un valore strategico per il Paese: finalmente l’Italia realizza un’operazione di sistema capace di garantire una presenza solida e autorevole in un settore strategico, in una fase cruciale della transizione energetica”.

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