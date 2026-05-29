Eni e Seri industrial siglano accordo per sviluppo filiera batterie stazionarie
(Teleborsa) - Eni Industrial Evolution (Gruppo Eni) e FIB (gruppo Seri Industrial) hanno raggiunto un’intesa per lo sviluppo congiunto di una
filiera integrata nel settore delle batterie al litio ferro fosfato. Il closing dell'accordo sarà perfezionato nel termine contrattuale di 5 giorni a partire da oggi.
L’iniziativa è finalizzata alla realizzazione e allo sviluppo di una piattaforma industriale integrata che comprende la produzione di celle e moduli batterie al litio ferro fosfato, l’assemblaggio di sistemi per applicazioni di accumulo stazionario e per la mobilità
elettrica industriale e commerciale e, in prospettiva, ulteriori attività, tra cui quelle di riciclo e recupero dei materiali e di produzione della materia attiva catodica.
Il progetto prevede che FIB sviluppi le attività industriali presso il polo di Teverola (Caserta), dove è già attivo il primo impianto di produzione celle al litio ferro fosfato e entro la prima metà del 2027 sarà completata a Brindisi, da parte di Eni Storage System, società a controllo congiunto di Eni Industrial Evolution e FIB la linea di assemblaggio di sistemi di accumulo utility scale (BESS)
del polo Teverola-Brindisi e entro il 2029 la seconda gigafactory di produzione di celle e moduli da oltre 8 GWh/anno.
Nell’ambito dell’operazione, Eni Industrial Evolution acquista una partecipazione del 30% nel capitale di una società neo-costituita da FIB, di cui quest’ultima manterrà il 70%, dedicata allo sviluppo commerciale del progetto e alle attività di
approvvigionamento e ingegneria. Il corrispettivo per l’acquisto della partecipazione comprende una componente fissa pari a 55 milioni di euro, oltre a eventuali meccanismi di aggiustamento del prezzo.
Il progetto si inserisce nel percorso di sviluppo di una filiera industriale delle batterie in Europa e si fonda sulla complementarità delle competenze industriali delle due società, con l’obiettivo di contribuire alla crescita di una produzione europea di sistemi di accumulo energetico e conquistare oltre il 10% del mercato europeo delle batterie stazionarie.
"Annunciamo oggi la sostanziale definizione delle intese con SERI Industrial, che conferma la concretezza del piano di trasformazione industriale di Eni e che aggiunge un altro tassello per il completamento della filiera che dai materiali critici arriva alla produzione degli accumuli di energia, valorizzando tecnologie innovative e partnership industriali di lungo termine”, ha affermato Umberto Carrara, Amministratore delegato di Eni Industrial Evolution, ha dichiarato:
Vittorio Civitillo, Amministratore delegato di Seri Industrial, ha parlato di "un’operazione straordinaria", aggiungendo "questa partnership non è soltanto un riconoscimento del lavoro che abbiamo svolto in questi anni, ma assume anche un valore strategico per il Paese: finalmente l’Italia realizza un’operazione di sistema capace di garantire una presenza solida e autorevole in un settore strategico, in una fase cruciale della transizione energetica”.
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