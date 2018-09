Scuola, Governo chiede fiducia su Decreto Milleproroghe e ignora i precari

(Teleborsa) - Il Governo giallo-verde pone la fiducia al decreto Milleproroghe e decide in questo modo di ignorare le richieste dei precari della scuola.Dopo aver cancellato l'emendamento salva-supplenti abilitati approvato in Senato, attraverso il diktat imposto dalle Commissioni della Camera, si consuma il, come al tempo della Buona Scuola , i quali si ritrovano ora senza più alcuna certezza professionale ed economica.La maggioranza parlamentare ha deciso così di alzare un muro rispetto alle richieste del movimento del precariato che unitariamente, insieme ad Anief e Cobas, ieri davanti Montecitorio ha chiesto per ore a gran voce la riapertura delle GaE.Secondo, in questo modo si alimenterà solo il numero di precari e il fenomeno nazionale della supplentite, già da tempo sotto la lente della Commissione Europea, che proprio in questi giorni ha fatto sapere di continuare ad indagare su tale abuso. "Il problema di fondo - dice il sindacalista autonomo - non è esaurire le graduatorie mache avremo prima dell'esperimento dei nuovi concorsi ordinari e altre decine di migliaia di posti rimasti scoperti a seguito delle mancate immissioni in ruolo”."Intanto - continua il rappresentante Anief -e per far assegnare fino a 40 mila euro di risarcimento a ogni lavoratore precario che ha subìto l'abuso dei contratti a termine da parte dello Stato, con l'esplicita richiesta di condannare anche la responsabilità dirigenziale sancita dalla direttiva dell'Unione Europea. Nel frattempo,, in attesa dell'ammissibilità dei ricorsi presentati alla Cedu e alla Corte di Cassazione per l’annullamento per eccesso di giurisdizione della sentenza dell'adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 20 dicembre scorso”.