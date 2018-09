Dimissioni Ministro Tria, MEF smentisce e Di Maio rinnova supporto

(Teleborsa) -, emerse negli ultimi giorni, a causa delle presuntesu alcune politiche del governo. Tensioni che riguarderebbero perlopiù il famoso reddito di cittadinanza , cavallo di battaglia del M5S, che a quanto sembra il titolare del MEF vorrebbe introdurre per gradi e cui avrebbe destinatoFonti delsi sono affrettate subito a smentire queste, sottolineando che tali vocismentisce che vi siano problemi con il Ministro Tria, affermando. Poi, il vicepremier ha aggiunge "quello che stiamo facendo è lavorare tutti insieme per trovare le soluzioni necessarie per portare a casa flax tax, reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero".. "Smentisco categoricamente che siano state avanzate minacce o ultimatum", ha chiarito il Ministro, rimarcando "il nostro unico pensiero è quello di approvare una legge di bilancio coraggiosa, ma che tenga i conti in ordine".. Il commissario europeo agli Affari Economici,, ha affermato che con l'Italia ed il Ministro Tria si lavora in un "clima costruttivo"