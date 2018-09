Manovra, Conte conferma il vertice a Palazzo Chigi

(Teleborsa) - "Siamo in piena manovra economica. Oggi pomeriggio alle 18,30 abbiamo un ulteriore incontro". Lo ha detto il, parlando a margine del 68esimo Comitato Regionale dell’Oms Europa a Roma.Il premier conferma dunque il vertice sulla manovra di bilancio su cui Salvini e Di Maio hanno fissato le priorità . Il leader leghista ha detto sì al, ma "se non è fatto per stare a casa a guardare la tv", mentre l'uomo pentastellato ha benedetto lapurché non "aiuti i ricchi".Sulla pace fiscale , rispondendo ai giornalisti all'esposizione internazionale delle calzature, Di Maio ha detto che "". Quindi - ha aggiunto - "se stiamo parlando di pace fiscale, di saldo e stralcio siamo d'accordo. Se invece parliamo di condoni non siamo assolutamente d'accordo".Tornando a Conte, in merito alla questione dele alla nomina del Commissario straordinario con pieni poteri per la ricostruzione , il capo del Governo ha affermato: "Come da decreto è previsto che il commissario sia nominato con decreto del presidente del Consiglio entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto per Genova., ma sarà sicuramente colui che: ci interessa il risultato".