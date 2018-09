Olimpiadi Invernali 2026, stop di Giorgetti. Lombardia e Veneto rilanciano

(Teleborsa) - Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport,, frena sulle Olimpiadi Invernali 2026 . Durante un'audizione al Senato, a proposito della candidatura di Cortina, Milano e Torino , Giorgetti ha detto che "la proposta è morta qui. La candidatura così non può andare avanti. Io ritengo che una cosa così importante come la candidatura olimpica - ha spiegato il sottosegretario - deve prevedere uno spirito di condivisione che non ho rintracciato tra le tre città. Per questo il governo non ritiene che una candidatura così come formulata possa avere ulteriore corso. Questo tipo di proposta non ha sostegno del governo, è morta".Subito. Lombardia e Veneto rilanciano con un nuovo progetto:. In una nota congiunta, rispettivamente presidenti di Lombardia e Veneto hanno dichiarato: "arrivati a questo punto è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto restano due realtà, che si chiamano Veneto e Lombardia, per cui andremo avanti con le Olimpiadi del Lombardo-Veneto".