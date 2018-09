Assaeroporti, Fabrizio Palenzona riconfermato alla Presidenza

(Teleborsa) - Si è tenuta oggi, 19 settembre 2018, l'Assemblea annuale di, per l'approvazione del Bilancio e il rinnovo delle cariche sociali.è stato riconfermato Presidente dell'Associazione italiana dei gestori aeroportuali, eVice Presidente Vicario. Eletti anche tre nuovi Vice Presidenti:, Direttore Generale(aeroporto di Milano Bergamo),, Amministratore Delegato(aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino),, Amministratore Delegato Gruppo(Polo Aeroportuale del Nord Est: Venezia, Treviso, Verona, Brescia).L'Assemblea di Assaeroporti ha, inoltre, provveduto allache rimarranno in carica fino all'approvazione del Bilancio 2020.Oltre al Presidente e ai Vice Presidenti, compongono il nuovo, Presidente SAC (aeroporto di Catania),, Amministratore Delegato SAGAT (aeroporto di Torino),, Amministratore Delegato GESAC (aeroporto di Napoli),, Chief Corporate Officer SEA (aeroporti di Milano Malpensa e Linate),Presidente SACAL (aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria),, Presidente Aeroporto Friuli Venezia Giulia (aeroporto di Trieste),, Vice Presidente Esecutivo Toscana Aeroporti (aeroporti di Firenze e Pisa),, Presidente Aeroporti di Puglia (aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto),, Chief Financial and Risk Officer SEA (aeroporti di Milano Malpensa e Linate),, Direttore Pianificazione, Finanza e Controllo ADR (aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino).Sono, poi, stati eletti nel, Direttore Generale dell’aeroporto di Bologna, quale Presidente del Collegio stesso, nonché, dottore commercialista,, Amministratore Delegato SOGAER (aeroporto di Cagliari), in qualità di revisori effettivi, e, Vice Direttore Generale GESAP (aeroporto di Palermo),dottore commercialista, in qualità di revisori supplenti.A seguito delle modifiche statutarie adottate, infine,, già Segretario Generale di Assaeroporti, ha assunto la qualifica di Direttore Generale.Quale segnale di continua attenzione e vicinanza verso la città di Genova, è stato altresì deliberato dall’Assemblea di invitare in via permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo di Assaeroporti, il Direttore Generale dell’aeroporto di Genova,