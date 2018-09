CNH Industrial promuove la mobilità sostenibile

CNH Industrial

(Teleborsa) -promosso da Legambiente, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente.L’obiettivo è quello di p, arrivata all’ottava edizione, è organizzata insieme a VeloLove ed Euromobility eNelle sedi italiane di CNH Industrial sono stati allestiti appositi check-point per monitorare i passaggi di tutti coloro che oggi hanno scelto la bicicletta per recarsi a lavoro.Quest’anno(dove vengono prodotti veicoli commerciali medi),(mezzi per la difesa e la protezione civile),(trattori),(componenti per macchine agricole),(veicoli cava cantiere),(motori marini),(macchine per le costruzioni),(veicoli commerciali leggeri) e(palazzine uffici e stabilimento motori e cambi). I comprensori di(motori) e(macchine per le costruzioni), difficilmente raggiungibili in bicicletta, hanno aderito alla manifestazione promuovendo l’uso dei trasporti pubblici e del car-pooling.In totale,, quasi 200 in più rispetto al 2017.