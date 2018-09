Innotrans 2018, nuovi mezzi FS per rilancio trasporto merci in Italia e Ue

(Teleborsa) - Nuovi locomotori e nuovi carri per rilanciare il business merci delin Italia e in Europa.Le novità del Polo Mercitalia sono state presentate oggi, 20 Settembre, a Berlino nel corso di InnoTrans 2018 , la Fiera internazionale dedicata al trasporto ferroviario.Presenti Marco Gosso Amministratore Delegato Mercitalia Logistics, Gian Paolo Gotelli Amministratore Delegato Mercitali Rail, Albert Bastius Chief Operating Officer TX Logistik, Livio Ravera Amministraore Delegato Mercitalia Shunting & Terminal e Maria Antonietta Zocco Direttore Tecnico Mercitalia Intermodal."I nuovi mezzi che potenzieranno la nostra flotta sono ilper rilanciare il trasporto ferroviario delle merci in Italia e in Europa" - ha dichiarato. "Ilin Italia, sui Corridoi transalpini e nei principali Paesi europei. Il nuovo materiale rotabile permetterà a Mercitalia di soddisfare sempre meglio le esigenze dei clienti e di fare un deciso passo in avanti in termini di competitività”.