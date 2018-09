Piazza Affari si rinforza a metà giornata

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -si rafforzano a metà giornata. Dopo un avvio all'insegna della cautela anche la Piazza di Milano ora si mostra tonica. Sullo sfondo rimangono le questioni commerciali tra USA e Cina. Ieri 19 settembre, il Premierha assicurato che non ci sarà " nessuna svalutazione dello yuan per stimolare le esportazioni".Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,56%. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.204 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,32%.Lieve calo dello, che scende a 234 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,82%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,56%, resta vicino alla parità(+0,2%). Andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,75%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,71%, a 21.431 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso. Sulla stessa linea, ilprocede con un rialzo dello 0,64%.Tra idi Milano, in evidenza(+2,77%),(+1,90%),(+1,89%) e(+1,88%).Le più forti vendite, invece, si abbattono su, che prosegue le contrattazioni a -0,92%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,61%. Dimessache si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%.Sotto i riflettori rimanealle prese con l' Assemblea dei soci per il rinnovo del CdA.